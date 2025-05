Le parole dell’allenatore del Psg Luis Enrique in conferenza stampa prima della semifinale di ritorno di Champions League contro l’Arsenal

Il giorno dopo Inter-Barcellona ci saranno anche Paris Saint-Germain e Arsenal a scendere in campo per contendersi un posto in finale di Champions League.

Il primo round della semifinale ha visto i francesi imporsi per 0-1 grazie al gol siglato da Ousmane Dembélé dopo tre minuti dall’inizio della gara.

Proprio del numero 10 del club, delle sue condizioni e di molto altro ha parlato l’allenatore del Psg Luis Enrique in conferenza stampa.

Lo spagnolo, come sempre non scontato, ha rivelato alcune curiosità anche sull’ex Napoli Kvaratskhelia.

Psg, le parole di Enrique in conferenza stampa

L’allenatore ha iniziato parlando della gara: “Abbiamo meritato di arrivare fino a qui. Abbiamo un piccolo vantaggio ma in realtà per me non lo esiste. Dovremo giocare nuovamente con aggressività, attenzione ed essere intelligenti a livello emotivo, senza pensare all’andata“.

Per poi continuare: “Conosco Arteta da tanto, eravamo insieme al Barcellona. Ha grande personalità e gli auguro il meglio, ma non domani. Dembélé? Si è allenato con noi per due giorni, è recuperato. Kvara? Potevamo prenderlo già uno o due anni fa, da tanto conosciamo il suo talento. Si sta adattanto in maniera velocissima grazie alla sua mentalità molto aperta“.

Inter o Barcellona?

Luis Henrique ha anche risposto a una domanda circa chi vorrebbe incontrare in un’eventuale finale: “Non penso a queste cose, io sono concentrato al 100% sulla mia gara, non posso pensare alle altre“.

E ha concluso: “Prima cerchiamo di andarci noi in finale, altrimenti buona fortuna alle altre“.