Psg, Doué: “Golden Boy? Orgoglioso di questo riconoscimento: è un sogno”

Le parole del centrocampista francese vincitore del Golden Boy 2025

Dopo aver annunciato il nome del vincitore lo scorso novembre, ora Désiré Doué è pronto ad alzare il premio del Golden Boy a Torino.

Pochi minuti prima della premiazione il centrocampista francese ha parlato così a Sky Sport.

“Sono molto orgoglio di raccogliere questo riconoscimento: lo hanno vinto giocatori fenomenali, oggi per me essere qui è un sogno. Psg? Forse una delle più grandi squadre di sempre è pretenzioso, però lavoriamo per essere una delle più forti del mondo”.

Poi Doué è tornato sul trionfo europeo contro l’Inter: “È eccezionale vincere la Champions League, ma segnare anche un gol è qualcosa che è difficile anche da sognare”.