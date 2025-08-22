PSG, Donnarumma saluta commosso i tifosi

Gianluigi Donnarumma saluta i tifosi del PSG: il portiere, spinto dai compagni, è apparso molto emozionato

Gigio Donnarumma saluta il PSG. Il portiere, rimasto fuori dal progetto del club parigino, si trova in campo al Parco dei Principi per ringraziare i tifosi.

L’ex Milan è apparso molto emozionato e con gli occhi lucidi, con i compagni Hakimi e Marquinhos che lo hanno spinto verso la curva dei parigini.

Restano invece più distanti Luis Enrique e Luis Campos: prima della finale della Supercoppa Europea, l’allenatore del PSG aveva dichiarato che la decisione di lasciare Donnarumma fuori fosse stata totalmente sua.

Il portiere è ormai ai saluti con il club parigino e al momento il Manchester City sembra l’unica soluzione possibile in questa sessione di mercato, a patto che parta Ederson.