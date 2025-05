Il PSG ha concesso cinque giorni di riposo ad alcuni giocatori in vista del finale di stagione

Dopo la vittoria contro l’Arsenal che è valsa l’accesso alla finale di Champions League, il Paris Saint-Germain si focalizza già sul finale di stagione.

I parigini sono aritmeticamente campioni di Francia già da inizio aprile ed è atteso dalle ultime due di campionato contro Montpellier e Auxerre, ormai due semplici formalità.

Per questa ragione, Luis Enrique e il suo staff ne approfittano per far ricaricare le batterie ad alcuni titolari, in vista della finale di Coppa di Francia contro lo Stade de Reims e proprio quella di Champions contro l’Inter.

La società ha così concesso ben cinque giorni di riposo a Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes, Pacho, Fabian Ruiz e Vitinha.

La nota del PSG

Questo l’annuncio del PSG nella mattinata di oggi, venerdì 9 maggio: “In accordo con i direttori sportivi e lo staff tecnico, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes, Willian Pacho, Fabian Ruiz e Vitinha sono stati lasciati a riposo. Riprenderanno gli allenamento collettivi mercoledì prossimo“.

I sette giocatori salteranno quindi la partita col Montpellier, ultimo e già aritmeticamente retrocesso in Ligue 2. Quindi, nonostante le polemiche in Francia per la scelta dei parigini, la partita sarà comunque ininfluente ai fini della classifica, sia in testa che in coda.

Il sogno triplete del Paris Saint-Germain

Se le ultime due partite di campionato saranno ininfluenti – e con ogni probabilità Luis Enrique manderà in campo solo le seconde linee – il PSG si gioca tantissimo negli ultimi due appuntamenti prima del Mondiale per Club. Sabato 24 maggio è in programma il primo, la finale di Coppa di Francia contro lo Stade de Reims. Sarà il secondo step da fare per continuare a credere nel triplete, dopo aver già vinto il campionato.

La partita più importante è però quella della settimana successiva, la finale di Champions League contro l’Inter. A Monaco di Baviera il Paris Saint-Germain cercherà di mettere le mani per la prima volta nella storia sulla “coppa dalle grandi orecchie”. E in caso di vittoria anche della coppa nazionale, questa sarebbe anche l’ultimo tassello per il triplete.