PSG, rottura totale con Donnarumma: è fuori dai convocati per la Supercoppa Europea

Gianluigi Donnarumma non convocato dal PSG per la Supercoppa Europea contro il Tottenham: cosa succede ora

C’era grande attesa per la decisione di Luis Enrique e più in generale del PSG su Gianluigi Donnarumma. Una decisione che, adesso, è arrivata.

Il club francese ha lasciato il portiere italiano fuori dai convocati per la finale di Supercoppa Europea contro il Tottenham, in programma mercoledì 13 agosto alle 21 a Udine.

Un indizio di mercato molto forte, che segue l’ufficialità di Lucas Chevalier (inevitabilmente titolare contro gli Spurs) come nuovo portiere del club parigino e manda un messaggio a Donnarumma. Rottura totale e sensazione di star subendo un’ingiustizia visto quanto fatto nell’ultima stagione e non solo.

Come raccontato nei giorni scorsi, dopo aver sempre dato la priorità al PSG, il portiere MVP della scorsa Champions League non ha accettato la proposta di rinnovo al ribasso. Le strade al momento sono due: rimanere e rischiare di non giocare nell’anno che porta al Mondiale oppure trovare un’altra squadra entro la fine del calciomercato.