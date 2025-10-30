Il Paris Saint-Germain ha reso noto l’esito degli esami a cui si è sottoposto Désiré Doué, uscito dolorante nel match contro il Lorient

Il Paris Saint-Germain ha perso Désiré Doué. Il club francese ha reso noto l’esito degli esami a cui si è sottoposto l’esterno, uscito dolorante al 63′ della sfida contro il Lorient valevole per la decima giornata di Ligue 1.

Di seguito il comunicato del PSG: “Il bollettino medico di giovedì 30 ottobre riguarda il numero 14 del Paris Saint-Germain.

Infortunato durante la partita contro il Lorient, Désiré Doué soffre di una lesione muscolare alla coscia destra e sarà indisponibile per alcune settimane. Un nuovo aggiornamento sarà fornito dopo la pausa internazionale“.

Non una buona notizia per Luis Enrique, che perde uno dei migliori giocatori della sua squadra. In questo inizio di stagione, il classe 2005 ha segnato 1 gol e fornito 3 assist in 6 partite di Ligue e ha segnato altre 2 reti nell’unica sfida di Champions League fin qui giocata contro il Bayer Leverkusen.

La stagione del Paris Saint-Germain è stata fin qui caratterizzata da diversi infortuni subiti dai top player. Negli scorsi mesi Luis Enrique ha dovuto fare a meno, tra i tanti, di Khvicha Kvaratskhelia e del Pallone d’Oro 2025 Ousmane Dembelé.