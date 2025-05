Il comunicato del PSG sulle condizioni di Dembelé e Kimpempe

Paris Saint-Germain in ansia per Ousmane Dembelé in vista del ritorno della semifinale di Champions League contro l’Arsenal.

Il numero 10, autore del gol decisivo nella partita d’andata, era stato costretto ad abbandonare il campo al 70′, accusando un problema muscolare.

Il club parigino ha pubblicato un aggiornamento sulle sue condizioni, parlando di condizioni in miglioramento. Con ogni probabilità, salterà la partita di campionato contro lo Strasburgo, per provare a recuperare per la partita del Parco dei Principi.

Non ci sarà, invece, Presnel Kimpempe, che, come comunicato dal club, rimarrà fuori per infortunio per le prossime settimane.

Il comunicato del PSG

Tramite i propri canali ufficiali, il PSG ha dato un aggiornamento sulle condizioni di Kimpempe e Dembelé: “Avendo accusato un gonfiore al secondo osso metatarsale del piede destro, Presnel Kimpembe dovrà restare a riposo per le prossime settimane.

Ousmane Dembélé ha subito uno stiramento ai muscoli posteriori della coscia destra a metà settimana, ma la sua situazione sta migliorando. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti a tempo debito“.

I numeri stagionali di Dembelé

Sarebbe tutt’altro che positiva per il PSG un’assenza di Dembelé per la partita di ritorno contro l’Arsenal, dato che il francese, dopo l’addio di Mbappé, è diventato il principale trascinatore della squadra di Luis Enrique. Per numeri, il francese sta vivendo, a quasi 28 anni, la miglior stagione della sua carriera. In 45 partite tra tutte le competizioni ha collezionato ben 33 gol e 12 assist, conducendo i parigini alla vittoria del titolo in Ligue 1 e alla semifinale di Champions League.

E anche in Europa ha saputo essere determinante, con 8 gol e 3 assist in 13 presenze, firmando anche l’1-0 dell’andata contro l’Arsenal. Pur potendo contare su Kvaratskhelia, Doué e Barcola, sembra essere l’ex Barcellona il vero insostituibile dei francesi.