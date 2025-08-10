A 23 anni, Lucas Chevalier passa dal Lille al Psg per 55 milioni di euro. Perché il classe 2001 è pronto per difendere la porta dei campioni d’Europa

“Non ho alcuna paura. Vorrei giocare ogni tre giorni davanti a 50, 70, 80 mila tifosi. Sono consapevole che se mai andrò in un grandissimo club questo sarà all’ordine del giorno. Ed è proprio quello che desidero“. Intervistato in esclusiva ai nostri microfoni lo scorso novembre, Lucas Chevalier ci raccontò di come si sentisse pronto per giocare in un top club europeo. Nessuna pressione, solo tanta consapevolezza dei propri mezzi.

Il suo trasferimento al Psg per 55 milioni di euro (bonus inclusi) lo testimonia. Il classe 2001 è diventato il terzo portiere più costoso nella storia del calcio. Prima di lui, solo un certo Alisson (dalla Roma al Liverpool per 72 milioni di euro) e Kepa Arrizabalaga (dall’Athletic Club al Chelsea per 80 milioni di euro).

L’ex Lille è pronto per difendere i pali del Paris Saint Germain. E conquistare anche la titolarità con la Nazionale francese. Senza fretta però: la missione di scavalcare nelle gerarchie Mike Maignan (suo predecessore proprio al Lille) sarà tutt’altro che una passeggiata: “Non voglio bruciare le tappe. Tutto verrà a suo tempo. Sono giovane, ho solo 23 anni, ma l’obiettivo è comunque quello di integrarmi in pianta stabile con Les Bleus”, disse a gianlucadimarzio.com. Il guanto di sfida è dunque lanciato.

Grazie a progressi costanti e solide prestazioni mostrare sin dalle giovanili, Chevalier è riuscito ad affermarsi non solo come miglior portiere della Ligue 1 2024/25, ma anche come uno dei più forti nel suo ruolo a livello internazionale.

Da portiere “per caso” alla consacrazione europea: il percorso di Chevalier

Originario di Calais, e cresciuto nel Lille dall’età di 11 anni, Lucas Chevalier incarna perfettamente la tradizione dei talentuosi portieri del Nord della Francia. Solido, instancabile e non amante dei riflettori. Fin dalle sue prime apparizioni con le giovanili, si è affermato come un portiere più che affidabile. Il suo carattere calmo, la sua capacità di leggere il gioco e i suoi riflessi impressionanti gli hanno fatto guadagnare presto l’attenzione di numerosi osservatori calcistici francesi. E pensare che diventò portiere per caso: “L’allenatore cercava un portiere nella squadra di suo fratello Rémi. Lucas era un giocatore di movimento, ma venne convinto a provare a indossare i guantoni. – raccontò suo padre Freddy al sito web Le Petit Lillois – Giocavano contro l’AS Marck, una squadra molto più forte. Ne subì 10. Mi disse: ‘Basta così’. Ma poi perseverò. È il suo carattere, non ha eguali da questo punto di vista”.

E così cominciò la sua carriera tra i pali. Nel 2021-2022, quando è stato ceduto in prestito al Valenciennes in Ligue 2, ha subito messo in mostra tutte le sue qualità. Quelle di un portiere di massimo livello. Una stagione completa, con 30 partite giocate, gli ha permesso di tornare al Lille con uno status completamente diverso, pur essendo ufficialmente il terzo portiere della squadra che, l’anno precedente, aveva conquistato il titolo di campione di Francia. In breve tempo però è riuscito a emergere fino al punto di giocare la sua prima partita in Ligue 1, il 10 settembre 2022, a 20 anni, contro il Marsiglia. Da allora, Lucas Chevalier ha continuato a stupire. È diventato il titolare indiscusso del Lille, giocando la Champions League la scorsa stagione in cui Les Dogues si sono classificati settimi nella fase campionato.

Miracoloso, decisivo e instancabile: una stagione da sogno

Per Chevalier, la scorsa stagione è stata esaltante: 11 clean sheet, secondo in Ligue 1 dietro a Brice Samba. Terzo per miglior rapporto gol subiti a partita (1,06). È stato anche uno dei 5 portieri della Ligue 1 ad aver giocato ogni singolo minuto in campionato. Tra l’altro, Chevalier è il portiere nato nel XXI secolo ad aver giocato più partite nella top 5 europea: ben 99. Ma non è finita qui. In tutte le competizioni, tra i portieri dei top 5 campionati europei, nel 2024-2025 Chevalier ha totalizzato 147 parate. Cosa significa? Che il francese è dietro solo a Mike Maignan e Thibaut Courtois (165), Emiliano Martinez (156), Yann Sommer (149) e Gregor Kobel (148).

A proposito di parate, una che non dimenticherà mai è quella contro la Juventus dello scorso novembre in cui fece un vero e proprio miracolo su Vlahovic: “Penso che entri nella mia top 5 di sempre. Ho visto la palla solo all’ultimo momento, non mi aspettavo che tirasse perché ha fatto tutto così velocemente. Ma questo tipo di parate sono la mia specialità“, ci confessò. Non ci sono dubbi: nonostante la giovane età, Chevalier ha la maturità tecnica e mentale di un portiere già pronto per il palcoscenico più prestigioso. E quale sfida potrebbe essere più stimolante che difendere la porta dei campioni in carica della Champions League?