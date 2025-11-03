Le parole dell’allenatore del PSG Luis Enrique alla vigilia del match di Champions League contro il Bayern Monaco

Vigilia di un big match per il PSG di Luis Enrique. I parigini affronteranno il Bayern Monaco per la quarta giornata di League Phase della Champions League.

Si tratta di uno scontro al vertice, con entrambe le squadre fin qui a punteggio pieno: il Paris Saint-Germain è avanti grazie alla migliore differenza reti.

Luis Enrique, presentando il match ai microfoni di Sky Sport, ha esordito così: “Una delle partite più belle che si possano vedere per quello che le squadre hanno raggiunto in questa stagione“.

L’allenatore dei parigini ha poi parlato del Bayern Monaco e degli obiettivi per questa Champions League.

PSG, le parole di Luis Enrique

Sui bavaresi di Kompany, Luis Enrique ha commentato: “Loro sono in un momento di forma incredibile, stanno battendo record. Questa è però una motivazione per noi e saremo spinti anche dal nostro stadio”. L’allenatore ha poi parlato della situazione di Dembelé, alle prese con un problema muscolare: “Ha una situazione normale di chi ha subito un infortunio. Sta bene e si è allenato con i compagni, vedremo domani se giocherà. Abbiamo ancora partite complicate da giocare, non è importante anticipare troppo il recupero“.

Ha poi proseguito con un paragone tra il loro momento di forma e quello di Jannik Sinner, che ha trionfato proprio nel Masters 1000 di Parigi: “Sinner numero 1 come noi? Solo i grandi come Sinner e Alcaraz, che si riprenderà subito la prima posizione, possono farlo. Noi cercheremo di fare lo stesso contro un club che ha la nostra stessa ambizione“.

Luis Enrique ha concluso mettendo in chiaro l’obiettivo per questa stagione: “Questa concorrenza, che non è odio, ci porta a fare sempre meglio. Poche squadre hanno vinto per due anni di fila la Champions, noi vogliamo riuscirci“.