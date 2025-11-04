PSG-Bayern Monaco, le formazioni ufficiali
Le formazioni ufficiali schierate da Luis Enrique e Kompany per la sfida di Champions League tra PSG e Bayern Monaco.
Tornano le notti di UEFA Champions League. Per la quarta giornata della League Phase scenderanno in campo anche PSG e Bayern Monaco. L’appuntamento è fissato alle 21:00 al Parco dei Principi di Parigi.
I padroni di casa, momentaneamente a 9 punti, non hanno intenzione di fermarsi come spiegato alla vigilia da Luis Enrique. “Vogliamo vincere la Champions anche quest’anno“, aveva spiegato l’allenatore in conferenza stampa.
Anche gli ospiti sono in un buon momento, considerato anche il primo posto in Bundesliga. Anche i ragazzi di Kompany inoltre hanno vinto tutte le partite giocate in Champions League finora.
Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali di PSG-Bayern Monaco.
PSG-Bayern Monaco, le formazioni ufficiali
PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Kvaratskhelia, Dembele, Barcola. All. Luis Enrique
BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Tah, Upamecano, Stanisic; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Luis Diaz; Kane. All. Kompany
Dove vedere il match in tv e streaming
La partita tra PSG e Bayern Monaco, in programma martedì 4 novembre alle 21, sarà visibile in tv su Sky Sport.
Sarà possibile seguire il match anche in streaming su Sky Go o Now tv.