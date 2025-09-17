Le scelte ufficiali dei due allenatori per la prima giornata di Champions League

L’Atalanta farà il suo esordio stagionale in Champions League nella casa dei campioni d’Europa del PSG.

Dopo la finale della scorsa edizione vinta a Monaco, la squadra di Luis Enrique riparte da un’italiana.

Dall’altra parte, Krstovic e compagni vogliono continuare sulla scia del successo casalingo contro il Lecce.

Di seguito le formazioni ufficiali scelte da Luis Enrique e Jurić per la gara.

PSG-Atalanta, le formazioni ufficiali

PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Barcola, Mayulu,Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique.

A disposizione: Safonov, Marin, Zabarnyi, Gonçalo Ramos, Lee, L. Hernández, Zaïre-Emery, Mbaye.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossonou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Musah, De Roon, Bernasconi; Pašalić; De Ketelaere, Maldini. Allenatore: Ivan Jurić.

A disposizione: Rossi, Sportiello, Sulemana, Samardžić, Obrić, Camara, Scalvini, Brescianini, Zalewski, Ahanor, Zappacosta, Krstovic.

Dove vedere PSG-Atalanta in diretta tv e streaming

La gara di Champions League tra Paris Saint-Germain e Atalanta, in programma per mercoledì 17 settembre alle 21, sarà trasmessa in diretta tv su Sky ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport.

Inoltre, sarà possibile seguire il match in streaming con Sky Go o su Now.