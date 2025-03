La squadra di Luis Enrique è ad un passo dalla vittoria del campionato francese: ecco qual è la combinazione per vincere già oggi.

Il Paris Saint-Germain è vicino ad alzare per la tredicesima volta il titolo di campione di Francia.

I ragazzi di Luis Enrique, dopo aver guadagnato l’accesso ai quarti di finale di UEFA Champions League portando ai rigori la doppia sfida contro il Liverpool, si preparano a festeggiare il titolo.

Un campionato dominato in lungo e in largo in una crescita costante, dimostrando l’assoluto disequilibrio che sussiste al momento tra i parigini e le altre squadre del campionato.

Vediamo insieme come il PSG può laurearsi campione di Francia già oggi, sabato 29 marzo.

PSG campione di Francia già oggi? Ecco come

Ci si può laureare campioni di Francia alla 27esima giornata di Ligue 1? Sì, è il caso del Paris Saint-Germain di Luis Enrique. Dembele e i suoi potrebbero già alzare al cielo il titolo per la tredicesima volta in una casistica particolare. Nella giornata di sabato i parigini saranno impegnati nella sfida contro il Saint Etienne, mentre l’avversario diretto, il Marsiglia, giocherà un paio di ore prima in casa del Reims.

Con un distacco di 19 punti, in caso di vittoria del PSG e di non vittoria della squadra di De Zerbi, Luis Enrique e i suoi sarebbero aritmeticamente campioni, con sette giornate di anticipo. Il distacco, infatti, diventerebbe di 21 o 22 punti (se il Marsiglia pareggiasse o perdesse), impossibile da recuperare in sole 7 giornate tenendo conto che il PSG è in vantaggio anche negli scontri diretti.