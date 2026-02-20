Lazio, Przyborek è pronto. Il CEO del Pogon: “Un giocatore speciale, vi spiego perché”

A GianlucaDiMarzio.com il CEO del Pogon, Tan Kesler, racconta il neo-acquisto biancoceleste: “Ha 19 anni ma è già maturo. Ha grande visione: migliora i compagni”.

La Lazio ha comprato “un giocatore speciale”. Ha diciannove anni, è polacco e presto potrebbe fare il suo esordio in Serie A.

Adrian Przyborek – di professione trequartista o ala d’attacco – ha “tutte le qualità per fare bene anche in Serie A”.

Il racconto è affidato a Tan Kesler, CEO del Pogon Szczecin, il club che a gennaio ha ceduto il talento classe 2007 ai biancocelesti.

Un’operazione importante: 4.5 milioni di parte fissa, più altri 2.5 di bonus e il venti percento sulla rivendita. “Tra i molti club che lo volevano, la Lazio è stata la più decisa”, spiega Kesler. “Questo affare ha reso felici tutte le parti: presto sarà lui a dimostrarvi perché”.

Przyborek, un baby veterano per la Lazio

Przyborek è un giovanissimo veterano. La carta d’identità segna 1° gennaio 2007, ma il suo curriculum potrà sorprendere: ha già giocato 83 presenze con la prima squadra del Pogon. La prima a febbraio 2023, a sedici anni appena compiuti. “Adrian è un ragazzo maturo, abituato al calcio dei grandi: ha già imparato a gestire la pressione. Certo, in un nuovo ambiente avrà bisogno di tempo e supporto: deve imparare la lingua e adattarsi a un nuovo calcio, ma sono sicuro che farà bene”.

In Polonia, tra Ekstraklasa e coppe, il neo-biancoceleste ha totalizzato 5 gol e 13 assist. Ma la sua dote migliore non è sul tabellino: “Adrian è speciale perché migliora i compagni. Non è l’uomo assist, è l’uomo che passa la palla a chi fa l’assist. Ha una visione di gioco spettacolare e la sa sfruttare in varie posizioni: con noi ha fatto sia il trequartista che l’ala su entrambe le fasce. Alla Lazio dovrà capire le richieste tattiche e le differenze di velocità del gioco. Ma il club crede in lui e ce l’ha dimostrato nella trattativa: Adrian era nel mirino di tanti club importanti in Europa, loro sono stati i più persuasivi. L’interessamento era sul tavolo da prima di gennaio, ma la trattativa è stata rapida: grazie al nostro presidente Alex Haditaghi abbiamo negoziato in modo efficiente con la Lazio e ci siamo trovati a metà strada sulle cifre. Ora la palla passa a lui”.

Kesler: “In Polonia grandi atleti. Il prossimo? Un ex Roma”

Prsyborek, così, è diventato solo l’ultimo dei molti calciatori passati dal Pogon prima di approdare in Serie A. L’elenco è lungo: da Benedyczak a Buksa, fino a Legowski, Piotrowski e Almqvist. “In Italia i polacchi piacciono tanto, è vero. L’idea che mi sono fatto è che un club di Serie A qui possa acquistare ottimi atleti, giocatori di grandi valori fisici, su cui poi lavorare tatticamente. Poi, molti club qui giocano a tre in difesa e con un blocco basso: un’altra similitudine con la Serie A. Gli spazi sono ridotti e i calciatori devono prendere le decisioni giuste in poco tempo: qui in Ekstraklasa si sviluppa uno skill-set adatto alla Serie A”.

E proprio un ex Serie A è l’indiziato numero uno a diventare la prossima cessione illustre del Pogon. Magari, chissà, proprio di ritorno verso il nostro campionato. Parliamo di Dimitrios Keramitsis, difensore centrale ex Empoli e Roma, classe 2004. “È arrivato da noi a parametro zero nel 2024 dopo quattro stagioni in Italia. Aveva esordito in Serie A con Mourinho, poi però sono cambiate le cose e il club lo ha lasciato andare a scadenza di contratto. Molti club lo stanno già seguendo con attenzione: è un centrale dotato di grande aggressività e doti atletiche. Noi stiamo lavorando con un programma di tattica individuale affinché diventi un top player anche nelle letture difensive. Ha grandi potenzialità, sta imparando molto in coppia con Attila Szalai. Giocatori come lui hanno bisogno di fiducia e minuti: qui possiamo darglieli e vedrete che presto anche lui sarà un uomo mercato”.