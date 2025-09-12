Protti, la malattia peggiora: “L’ospite ha deciso di far visita alle mie vertebre”

Igor Protti dà un triste aggiornamento sulla malattia: “L’ospite ha deciso di far visita alle mie vertebre”

Gli aggiornamenti sulla malattia di Igor Protti non sono quelli che tutti ci auspicavamo. L’ex bomber di Livorno e Bari, ma anche di Napoli e Lazio, ha voluto informare tutti riguardo le sue condizioni tramite il suo profilo Instagram: “Dopo l’intervento per la stomia e otto sedute di chemioterapia, l’ospite ha deciso di far visita alle mie vertebre. Si parte con la radioterapia“.

L’attaccante che ha segnato 100 gol in Serie B nel corso della sua carriera ha comunque ringraziato i tifosi dell’amore ricevuto in un periodo inevitabilmente delicato: “Hanno dimostrato di essere la parte più bella del calcio, una grandissima comunità che nei momenti importanti si ritrova sotto gli stessi valori. Siete meravigliosi“.