Nel weekend de La Liga, ci sarà una protesta formale contro Villarreal-Barcellona che si giocherà a Miami: i dettagli

Proprio come accadrà in Serie A, con Milan-Como che si giocherà in Australia, anche ne La Liga ci sarà un episodio simile. Villarreal-Barcellona si giocherà a Miami, il prossimo 20 dicembre 2025, all’Hard Rock Stadium.

Un fatto che ha portato i calciatori a intervenire. Come riporta Marca, infatti, l’Associazione dei Calciatori Spagnoli (AFE) ha annunciato un’azione di protesta all’inizio di tutte le partite della 9ª giornata di Liga.

Secondo quanto riferito, l’idea è quella di fermare il gioco per circa 15 secondi all’inizio degli incontri. In questo modo, si vuole prendere posizione contro le modalità con cui si sono svolti gli eventi relativi alla partita di Miami. In particolare, secondo l’AFE, i calciatori si lamentano della “mancanza di trasparenza, dialogo e coerenza da parte de LaLiga nei loro confronti“.

Per la prima volta, dunque, questa protesta è andata in scena nel match tra Real Oviedo ed Espanyol, in scena dalle 21:oo allo stadio Carlos Tartiere. La regia, però, ha scelto di non mostrare appunto i primi 25 secondi del match dopo il fischio iniziale.

I dettagli della protesta: c’è un’eccezione

Si tratterà, insomma, di una protesta assolutamente pacifica, che mira a far valere la voce dei calciatori in queste decisioni. Ma con un’eccezione.

Nel comunicato dell’AFE, inoltre, si legge anche che “Il sindacato ha deciso di escludere dall’iniziativa, pur condividendone i principi e i punti critici, i calciatori del FC Barcellona e del Villarreal CF, club promotori del progetto, per evitare che l’azione di protesta possa essere interpretata come una misura contro una squadra in particolare“.