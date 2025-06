Kings League, proposta di matrimonio in campo | VIDEO

Proposta di matrimonio in campo durante la Kings World Cup Clubs: il video.

Durante il quarto di finale della Kings World Cup Clubs Paris 2025 tra Fluxo FC e Panam All Starz FC, il presidente del club brasiliano Nobru ha messo in scena uno dei momenti più emozionanti della competizione, trasformando un presunto infortunio in una proposta di matrimonio a sorpresa.

Tutto è accaduto in pochi, concitati minuti: Nobru si è accasciato a terra durante un’azione. I soccorsi sono accorsi immediatamente, ma la tensione si è sciolta in un attimo quando, tra lo stupore generale, il presidente si è rialzato… per inginocchiarsi davvero, ma davanti alla sua compagna, entrata in campo di corsa.

Con l’intero stadio in silenzio, Nobru ha chiesto la mano della sua fidanzata. Il suo “sì” ha scatenato un’ovazione tra gli spalti e un’ondata di emozione anche tra i giocatori e lo staff tecnico.

A rendere la serata ancora più indimenticabile, la vittoria di Fluxo FC, che ha battuto Panam All Starz guadagnandosi l’accesso alle semifinali del torneo.

Proposta di matrimonio in diretta: succede di tutto in Kings League

Le emozioni non si fermano al campo in Kings League: Nobru, presidente del club brasiliano Fluxo FC, ha chiesto la mano della propria fidanzata in campo.

Oltre a questo, la squadra verdeoro ha conquistato l’accesso alle semifinali della competizione. Per l’Italia, invece, giornata amara, con i Gear7 di ManuuXo, ultima squadra rimasta per gli azzurri, che è stata eliminata dai Los Troncos.

Ora le semifinali, poi la finalissima a La Defense Arena.