Prime Pagine: “Inter di forza; Pio c’è”
La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, giovedì 4 dicembre 2025
La Gazzetta dello Sport apre con la Coppa Italia concentrandosi sul successo dell’Inter a San Siro – per 5-1 – contro il Venezia. Primo gol di Pio Esposito davanti ai propri tifosi.
Tuttosport si concentra sulle parole di Giorgio Chiellini che parla del momento della Juventus e sul nuovo allenatore Luciano Spalletti. Spazio anche alla Coppa Italia.
Il Corriere dello Sport si concentra sugli ottavi di Coppa Italia disputati ieri mercoledì 3 dicembre. C’è il 5-1 dell’Inter a San Siro e la vittoria del Napoli al “Maradona” contro il Cagliari ai calci di rigore.