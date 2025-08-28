Prime pagine: “Kolo torna in ballo”; “Nkunku, assalto del Milan”

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, giovedì 28 agosto

La Gazzetta dello Sport apre con l’avvicinamento della Juventus a Kolo Muani dopo una trattativa molto lunga. Spazio anche al Milan, che sta sondando nuove soluzioni in attacco e ha già trovato un’intesa di massima sui termini personali con Nkunku, ma prima sarà necessario fare le dovute considerazioni per scegliere su chi puntare in modo definitivo.

Anche Tuttosport apre con l’operazione Kolo Muani-Juventus, concentrandosi anche sui sorteggi di Champions League, in programma oggi alle 18:00.

Infine, anche il Corriere dello Sport parte dal ritorno vicino di Kolo Muani alla Juventus, per poi passare ai sorteggi di Champions League e le trattative del Milan dall’attacco al centrocampo.