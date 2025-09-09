Prime Pagine: “Pazza Italia”; “Un manicomio”
Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani di oggi, martedì 9 settembre 2025
La Gazzetta dello Sport apre con il successo dell’Italia, per 5-4, ai danni dell’Israele nel match valido per le qualificazioni al Mondiale 2026.
Anche Il Corriere dello Sport si concentra sulla gara vinta dall’Italia. In basso c’è spazio anche per la Serie A che riprenderà questo fine settimana.
“Ringhio Show”: apre così TuttoSport facendo riferimento all’Italia e il suo commissario tecnico, Gennaro Gattuso.