Prime Pagine: “L’Inter secondo Mkhitaryan”; “Ibra, con chi ce l’hai?”

Redazione 9 Ottobre 2025

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, giovedì 9 ottobre 2025

La Gazzetta dello Sport con un’intervista: “L’Inter secondo Mkhitaryan”. ‘Rinati con Chivu, è un grande. Siamo vicini a fare clic per lo scudetto“, racconta il centrocampista nerazzurro.

Corriere dello Sport: “Ibra, con chi ce l’hai?” E ancora: “Napoli, che guaio. Lobotka e Politano K.O.“.

Tuttosport parla della Juventus: “Scelto il braccio destro di Comolli“.

