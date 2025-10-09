Prime Pagine: “L’Inter secondo Mkhitaryan”; “Ibra, con chi ce l’hai?”
Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, giovedì 9 ottobre 2025
La Gazzetta dello Sport con un’intervista: “L’Inter secondo Mkhitaryan”. ‘Rinati con Chivu, è un grande. Siamo vicini a fare clic per lo scudetto“, racconta il centrocampista nerazzurro.
Corriere dello Sport: “Ibra, con chi ce l’hai?” E ancora: “Napoli, che guaio. Lobotka e Politano K.O.“.
Tuttosport parla della Juventus: “Scelto il braccio destro di Comolli“.