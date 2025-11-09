Prime Pagine: “Mezzo Milan”; “Lucio stop”

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, domenica 9 novembre 2025

La Gazzetta dello Sport apre con il pareggio del Milan per 2-2 contro il Parma, che riesce a rimontare due reti ai rossoneri con Bernabé e Del Prato. In apertura anche il pareggio tra Juventus e Torino nel derby della Mole.

Tuttosport apre proprio con la gara tra Juventus e Torino, concentrandosi sulle prestazioni di Di Gregorio e Paleari: il portiere granata è stato premiato come migliore in campo. Spazio anche alle ATP Finals di Torino, che vedranno anche Lorenzo Musetti tra i protagonisti: Novak Djokovic non parteciperà al torneo.

Anche il Corriere dello Sport apre con il pareggio del derby della Mole, dando ancora spazio ai due portieri protagonisti del match. In apertura anche il 2-2 tra Milan e Parma, con le parole dell’allenatore rossonero Massimiliano Allegri.