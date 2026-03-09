Prime Pagine: “Milan da sogno”; “L’Allegrata”
La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, lunedì 9 marzo 2026
La Gazzetta dello Sport parte dal derby di Milano vinto 1-0 dal Milan, che così si porta a -7 in classifica proprio dall’Inter, che in campionato non perdeva dal derby d’andata.
Anche il Corriere dello Sport parte dalla vittoria dei rossoneri nel derby grazie al primo gol di Estupinan. Spazio anche alla sconfitta della Roma in casa del Genoa, che accende ulteriormente la lotta per il quarto posto.
Infine anche Tuttosport si concentra sulla vittoria del Milan contro l’Inter, tornando anche sulla corsa al quarto posto dopo la sconfitta della Roma. Spazio anche alla Juventus, in particolare al reparto offensivo, con Dusan Vlahovic che sta puntando a tornare in campo al più presto.