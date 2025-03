Prime pagine: “La paura fa +4”; “Motta esame Scudetto”

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani della giornata di oggi, domenica 9 marzo 2025

La Gazzetta dello Sport apre sull’Inter, uscita vittoriosa dal “Thriller a San Siro” dopo il 3-2 in rimonta contro il Monza. Al centro, un piccolo riquadro anche per la vittoria – semopre in rimonta – del Milan in casa del Lecce.

Anche il Corriere dello Sport apre sulla vittoria dell’Inter a Monza. Taglio basso dedicato al Milan e alla Juventus, che affronterà l’Atalanta per guadagnarsi il terzo posto in campionato.

Tuttosport apre sulla Juventus e il suo “Esame scudetto”, con i bianconeri a caccia del sesto successo consecutivo. Taglio alto dedicato al Torino, che ha pareggiato contro il Parma nella giornata di ieri (8 marzo) .