Prime pagine: “Leão salva il Milan”; “Chiesa telefono casa “

Lorenzo Renna 9 Gennaio 2026

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, venerdì 9 gennaio 2026

La Gazzetta dello Sport apre con il pareggio del Milan contro il Genoa grazie al gol di Leão nella ripresa e si focalizza già sul big match di domenica 11 gennaio tra Inter e Napoli.

Anche il Corriere dello Sport apre con il pareggio dei rossoneri e la momentanea fuga dell’Inter di Chivu, attualmente a +3 sul Milan

Infine Tuttosport apre con il mercato in casa Juventus e Torino.