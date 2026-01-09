Prime pagine: “Leão salva il Milan”; “Chiesa telefono casa “
Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, venerdì 9 gennaio 2026
La Gazzetta dello Sport apre con il pareggio del Milan contro il Genoa grazie al gol di Leão nella ripresa e si focalizza già sul big match di domenica 11 gennaio tra Inter e Napoli.
Anche il Corriere dello Sport apre con il pareggio dei rossoneri e la momentanea fuga dell’Inter di Chivu, attualmente a +3 sul Milan
Infine Tuttosport apre con il mercato in casa Juventus e Torino.