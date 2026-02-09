Prime Pagine: “L’Inter fa boom”; “Juve cuore e rabbia”
Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, lunedì 9 febbraio 2026.
La Gazzetta dello Sport parte dalla vittoria per 5-0 dell’Inter in casa del Sassuolo, con Dimarco protagonista con tre assist. Spazio anche per la giornata dell’Italia ai Giochi Olimpici, conclusa con sei medaglie totali.
Anche il Corriere dello Sport parte dall’Inter, che allunga a +8 sul Milan in attesa del recupero dei rossoneri contro il Como. Si passa poi alle Olimpiadi invernali, in particolare con la medaglia di bronzo di Sofia Goggia nella discesa libera.
Infine Tuttosport si concentra sulla rimonta della Juventus da 0-2 a 2-2 contro la Lazio, oltre al racconto delle medaglie azzurre nella giornata di ieri, 8 febbraio.