Prime Pagine: “Mitiche”; “Il mondo siamo noi”
Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, lunedì 8 settembre 2025
La Gazzetta dello Sport apre sull’Italvolley campione dopo 23 anni: le ragazze allenate da Julio Velasco sono sul tetto del mondo dopo aver battuto la Turchia per 3-2.
Anche il Corriere dello Sport apre sull’Italia del volley con “Eroiche“: taglio laterale dedicato ad Alcaraz che ha battuto Sinner agli US Open.
Tuttosport titola in copertina “Il mondo siamo noi”, con le Azzurre che hanno regalato un mondiale all’Italia dopo 23 anni dall’ultima volta.