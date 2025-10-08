Prime pagine: “Allegri stakanovista”; “Juventus, SOS esterni: c’è Guerreiro”
Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, mercoledì 8 ottobre 2025
La Gazzetta dello Sport apre con l’intervista ad Adrien Rabiot. Il quotidiano dà spazio in prima pagina anche ai risultati di Tudor sulla panchina della Juve, al riscatto di Akanji in casa Inter e all’infortunio di Lobotka.
Tuttosport apre con l’emergenza esterni in casa Juventus. Secondo l’allenatore e il giornale, una soluzione potrebbe essere Guerreiro del Bayern Monaco. In prima pagina spazio anche alle parole di Rabiot su Milan-Como in Australia e la clausola di Coco da 35 milioni di euro.
Il Corriere dello Sport incentra la prima pagina sull’inchiesta sul tempo effettivo delle prime 6 giornate di Serie A. Il giornale dà spazio anche a De Bruyne, re degli sprint nella partita tra Napoli e Genoa, e ai risultati di Chivu sulla panchina nerazzurra.