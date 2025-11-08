Prime Pagine: “Derby ti voglio”; “Sa di derby”
La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, sabato 8 novembre 2025.
La Gazzetta dello Sport apre con la sfida in programma oggi alle ore 18 all’Allianz Stadium tra la Juventus e il Torino che si affronteranno nel derby della Mole.
Il Corriere dello Sport dedica spazio in apertura alle parole di Ventura, ex CT della Nazionale e allenatore del Torino, che fu l’ultimo in grado di vincere il derby contro la Juventus.
Tuttosport si concentra sempre sul derby, ma con un’attenzione particolare ai protagonisti di giornata. Vlahovic da una parte e Simeone dall’altra hanno il piede caldo.