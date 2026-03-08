Prime pagine: “Magico derby”; “Kenan Anti-Cesc”
La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, domenica 8 marzo 2026.
La Gazzetta dello Sport apre con il derby di Milano, in programma alle 20:45. Spazio anche per la vittoria della Juventus sul Pisa e per le imprese dell’Italrugby e di Tadej Pogacar, ancora una volta campione alla Strade Bianche.
Kenan Yildiz si prende la prima pagina de Il Corriere dello Sport grazie alla sua prestazione contro il Pisa.
Tuttosport apre con la vittoria della Juve, trascinata dal suo numero 10. Spazio anche per il derby Milan-Inter e per la vittoria dell’Italia del rugby contro l’Inghilterra nel 6 Nazioni.