Prime pagine: “Napoli liberato”; “Vlahovic non fa sconti”

Le prima pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella mattinata di oggi, martedì 8 luglio 2025

La Gazzetta dello Sport apre con il passaggio di Jannik Sinner ai quarti di finale di Wimbledon, dopo il ritiro di Dimitrov per infortunio. Spazio anche per il nuovo Milan di Allegri, che si è presentato ieri – 7 luglio – in conferenza stampa.

Il Corriere dello Sport titola su Victor Osimhen, che dopo il prestito al Galatasaray è tornato al Napoli. Proprio il club turco vorrebbe puntare di nuovo su di lui, ma gli azzurri hanno rifiutato due offerte da 55 e 60 milioni.

Tuttosport dedica spazio a Dusan Vlahovic, che vive una situazione molto delicata in casa Juventus con il contratto in scadenza nel 2026. Il quotidiano si concentra anche sui match tra Dimitrov e Sinner e Cobolli e Cilic, con i due italiani arrivati ai quarti di finale di Wimbledon.