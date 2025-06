Prime Pagine: “Spalletti sul filo”; “Vogliono lui”

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, domenica 8 giugno 2025

La Gazzetta dello Sport apre con “Spalletti sul filo“. Dopo la disfatta di Oslo contro la Norvegia infatti, l’allenatore toscano potrebbe essere in bilico sulla panchina della Nazionale. Per l’eventuale post, si valutano Pioli e Ranieri.

Tuttosport apre sulla finale di Roland Garros in programma alle ore 15:00 tra Yannick Sinner e Alcaraz. In caso di vittoria dell’altoatesino, sarebbe il suo primo Roland Garros della carriera. Taglio basso dedicato a Noslin finito nel mirino del Torino e alla finale di Nations League tra Spagna e Portogallo alle ore 21:00.

Il Corriere dello Sport apre con “Vogliono lui“. Dopo la partita contro la Moldavia di lunedì 9 giugno, si terrà infatti un vertice tra il Presidente della FIGC Gravina e il CT dell’Italia Luciano Spallett. Come detto in precedenza, si valutano Ranieri e Pioli per la panchina.