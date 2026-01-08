Prime pagine: “Scatto Inter”, “Inter più”

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, giovedì 8 gennaio 2026

La Gazzetta dello Sport apre con la vittoria dell’Inter sul Parma, che manda la squadra di Chivu prima a quattro distanze dal Napoli. Spazio poi per il pareggio degli azzurri contro il Verona e per il match di questa sera del Milan contro il Genoa.

Il Corriere dello Sport mette in prima pagina il successo dei nerazzurri nel segno di Dimarco e Thuram. Si legge poi del pareggio tra Lazio e Fiorentina, della partita del Napoli e del successo dell’Atalanta sul Bologna. Approfondimenti poi su Juventus e Roma.

Infine, Tuttosport dà spazio al possibile recupero di Vlahovic per la partita contro l’Inter di metà febbraio. C’è poi la situazione del Torino, che è uscito sconfitto anche contro l’Udinese e tutte le altre gare giocate e da giocare per la 19ª giornata di Serie A.