Prime pagine: “Mamma che Italia”; “Quarta stella”
Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, domenica 8 febbraio 2026
La Gazzetta dello Sport apre esaltando l’oro di Francesca Lollobrigida – il primo dell’Italia alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. In basso, invece, un focus sul successo in rimonta del Napoli contro il Genoa.
Anche Tuttosport incentra la prima pagina sulle Olimpiadi, ma nella parte superiore si sofferma sul rinnovo di Kenan Yildiz con la Juventus.
Al prolungamento del turco viene dato ancora più spazio nel Corriere dello Sport, che dedica gran parte della prima pagina al fuoriclasse bianconero. Anche qui, in alto, spazio alle Olimpiadi e alle medaglie azzurre.