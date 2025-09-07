Prime pagine: “C’è tutta l’Italia”; “Si tifa Italia”

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, domenica 7 settembre 2025

La Gazzetta dello Sport apre la giornata di domenica focalizzando l’attenzione sulle due finali che vedranno coinvolte l’Italia. Nel volley è in programma la finale dei Mondiali Italia-Turchia, mentre nel tennis Jannik Sinner proverà a difendere il titolo contro Carlos Alcaraz.

Il Corriere dello Sport aggiunge alla ricchissima giornata di oggi anche l’appuntamento dell’Italbasket, impegnata contro la Slovenia agli Europei. In più, ci sono anche F1 e MotoGP.

Tuttosport , anche, ritorna sulle finali di tennis e volley e sottolinea le prestazioni, anche in nazionale, degli attaccanti della Juventus. David e Vlahovic, infatti, hanno trovato entrambi il gol con le rispettive nazionali.