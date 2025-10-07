Prime pagine: “Lautaro senza sosta”; “David non è questo”

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, martedì 7 ottobre 2025

La Gazzetta dello Sport apre con l’Inter e il suo capitano Lautaro Martinez: impegnato con la Nazionale, l’attaccante tornerà in anticipo in Italia per essere subito a disposizione di Chivu dopo la sosta.

Tuttosport apre con la Juventus: occhi puntati sulla crisi che coinvolge l’attacco bianconero. Da Vlahovic a Openda, David diventa un caso emblematico.

Il Corriere dello Sport apre con il periodo complicato in casa Juventus: quello contro il Milan è stato il quinto pareggio consecutivo tra campionato e Champion League. Spazio anche a Napoli e Roma, prime in campionato (a pari merito) dopo 36 anni dall’ultima volta.