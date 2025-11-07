Prime pagine: “Serve più Inter”, “L’intruso”

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, venerdì 7 novembre 2025

La Gazzetta dello Sport dedica la prima pagina all’Inter e a Chivu, che ha chiesto di più dalla sua squadra dopo le vittorie di misura contro Verona e Kairat. Pulisic accellera per rientrare con il Milan, si legge poi delle altre italiane impegnate tra Europa e Conference League.

Il Corriere dello Sport apre con la Juventus, di nuovo in corsa per lo scudetto. C’è poi un focus sulla difesa del Napoli, sul recupero di Thuram per l’Inter e sulla vittoria della Roma contro i Rangers in Europa League.

Infine, Tuttosport propone un’intervista all’attaccante della Juventus Francisco Conceição in vista del derby contro il Torino, ma anche all’ex Rincon. Spazio poi per i risultati in Europa di Roma, Fiorentina e Bologna.