Prime pagine: “Rifaccio il Diavolo”; “Un derby da Pio”

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, sabato 7 marzo 2026

La Gazzetta dello Sport apre con il derby di Milano, dal focus su Pulisic alle parole di Christian Vieri su Pio Esposito. In prima pagina anche le dichiarazioni di Spalletti e la vittoria del Napoli sul Torino per 2-1.

Il Corriere dello Sport concentra l’attenzione su Pio Esposito dell’Inter. In prima pagina anche il futuro di Spalletti alla Juventus e l’operazione di Paulo Dybala.

Tuttosport apre con il ko del Torino per 2-1 contro il Napoli. In prima pagina ci sono le dichiarazioni di Ravanelli sulla Juve, i risultati di Tudor sulla panchina del Tottenham e la sfida tra Cagliari e Como, in programma oggi 7 marzo.