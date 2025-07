Prime pagine: “Vlahovic, sì al Max” ; “Ci sei mancato”

Le prima pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella mattinata di oggi, lunedì 7 luglio 2025

La Gazzetta dello Sport si concentra sul mercato del Milan, e in particolare sul possibile contatto tra Allegri e Dusan Vlahovic. A destra invece le trattative dell’Inter, con il rischio cessione per Dumfries.

Il Corriere dello Sport si concentra invece sull’ufficiale ritorno in Serie A di Allegri, che oggi apre la propria nuova avventura al Milan con l’inizio del raduno e la conferenza stampa di presentazione.

Mercato Juve per Tuttosport: appare il nome di Ndidi come occasione per il centrocampo bianconero.