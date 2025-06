Prime Pagine: “Basta”; “Menomale che c’è Sinner”

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, sabato 7 giugno 2025

L’Italia perde contro la Norvegia con un netto 3-0 tutto nel primo tempo e mette già in salita la strada per la qualificazione al Mondiale 2026.

Ma non solo, si infiamma sempre di più anche il calciomercato e la girandola degli allenatori di Serie A.

Di seguito le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, sabato 7 giugno.

La Gazzetta dello Sport apre in maniera polemica sulla pesante sconfitta dell’Italia in Norvegia. In alto invece un riferimento alla vittoria di Sinner contro Djokovic.

Anche il Corriere dello Sport si concentra sul 3-0 subito dall’Italia, mentre in alto si parla di Chivu all’Inter e del calendario della Serie A.

Tuttosport decide invece di dedicare gran parte della prima pagina a Sinner, che domani si giocherà il primo titolo al Roland Garros.Anche in questo caso in alto un riferimento al calendario di Serie A sorteggiato ieri.