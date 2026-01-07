Prime pagine: “Festa David”; “Fatemelo abbracciare”
Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, mercoledì 7 gennaio 2026
La Gazzetta dello Sport dedica la prima pagina alla vittoria della Juventus contro il Sassuolo: torna al gol David, dopo l’errore dal dischetto contro il Lecce. Spazio anche al calciomercato della Lazio, con Ratkov in arrivo e gli obiettivi Maldini e Fabbian.
Anche il Corriere dello Sport dedica l’apertura al successo della Juventus contro il Sassuolo. In serata in campo anche Napoli e Inter, con Lang e Pio Esposito che si candidano a una maglia da titolare.
Tuttosport celebra la vittoria della Juventus, con David che riscatta l’errore dal dischetto contro il Lecce. Spazio anche al Torino, tra campo e mercato: in serata la sfida contro l’Udinese per dare continuità al successo contro l’Hellas Verona.