Prime pagine: “Festa David”; “Fatemelo abbracciare”

Redazione 7 Gennaio 2026

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, mercoledì 7 gennaio 2026

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport del 7 gennaio 2026
La Gazzetta dello Sport dedica la prima pagina alla vittoria della Juventus contro il Sassuolo: torna al gol David, dopo l’errore dal dischetto contro il Lecce. Spazio anche al calciomercato della Lazio, con Ratkov in arrivo e gli obiettivi Maldini e Fabbian.

La prima pagina del Corriere dello Sport del 7 gennaio 2026
Anche il Corriere dello Sport dedica l’apertura al successo della Juventus contro il Sassuolo. In serata in campo anche Napoli e Inter, con Lang e Pio Esposito che si candidano a una maglia da titolare.

La prima pagina di Tuttosport del 7 gennaio 2026
Tuttosport celebra la vittoria della Juventus, con David che riscatta l’errore dal dischetto contro il Lecce. Spazio anche al Torino, tra campo e mercato: in serata la sfida contro l’Udinese per dare continuità al successo contro l’Hellas Verona.