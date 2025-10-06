Questo sito contribuisce all'audience di

Prime pagine: “Chi scappa… e chi sbaglia”; “Gasp più uno”

Redazione 6 Ottobre 2025

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, lunedì 6 ottobre 2025

La Gazzetta dello Sport apre con il confronto tra le big, con gli errori di Juventus-Milan e le vittorie di Napoli e Roma.

Il Corriere dello Sport apre con la Roma e il Napoli, attualmente in vetta alla classifica. In basso trova spazio lo 0-0 di Juventus-Milan.

Tuttosport apre con il pareggio tra Juventus e Milan, con in basso spazio a Napoli e Torino.

 