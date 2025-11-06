Prime Pagine: “Inter da pazzi”; “Vlahovic si riaprono le porte”
La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, giovedì 6 novembre 2025
La Gazzetta dello Sport parte dalla vittoria dell’Inter contro il Kairat Almaty, la quarta su quattro in Champions League. In prima pagina anche la firma del rogito per San Siro e al successo dell’Atalanta in casa del Marsiglia.
Anche il Corriere dello Sport si concentra sulla vittoria dell’Inter, che sale a 12 punti insieme a Bayern Monaco e Arsenal. Spazio anche all’arrivo di Daniele De Rossi sulla panchina del Genoa, anche se l’allenatore comincerà la sua avventura da squalificato.
Infine Tuttosport parte dal momento di forma di Dusan Vlahovic, che dopo un’estate di incertezza sul mercato sta vivendo un periodo positivo con la Juventus. C’è poi spazio per il primo derby della Mole di Marco Baroni alla guida del Torino, in programma sabato 8 novembre.