Prime pagine: “L’Inter rivuole Barellik”; “Lo salva Max?”
La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, venerdì 6 marzo 2026
La Gazzetta dello Sport apre proiettandosi già verso il derby di Milano, focalizzandosi sul centrocampo: Barella da una parte, Rabiot dall’altra. Spazio anche alla F1, che riparte nel weekend con il GP d’Australia.
Anche il Corriere dello Sport apre parlando del derby di Milano: una vittoria dell’Inter porterebbe il distacco a 13 punti, mentre Allegri punta ad accorciare a -7. Spazio anche alla situazione della Juventus, con Spalletti che aspetta i gol di Yildiz.
Tuttosport dedica la prima pagina al mercato della Juventus, con Guglielmo Vicario come possibile rinforzo per la porta. Spazio anche al Torino, che stasera apre la ventottesima giornata contro il Napoli.