Prime pagine: “Il caso e Chiesa”; “Juve-Chiesa ci siamo”
Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi, martedì 6 gennaio 2026
La Gazzetta dello Sport apre ritagliando parecchio spazio al possibile ritorno di Federico Chiesa in bianconero, a distanza di un anno e mezzo dall’addio per trasferirsi al Liverpool.
Anche sulla prima pagina di Tuttosport c’è spazio per l’attaccante italiano, mentre la Juventus si prepara per scendere nuovamente in campo per sfidare il Sassuolo nella trasferta di Reggio Emilia.
Il Corriere dello Sport incentra la prima pagina, oltre che su Chiesa, anche sulla scelta di Cancelo. L’esterno portoghese in uscita dall’Al-Hilal ha deciso di tornare al Barcellona nonostante l’Inter avesse raggiunto un accordo verbale con il club saudita.