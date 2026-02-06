Prime pagine: “Fate i nostri giochi”; “Cerchi magici”
Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, venerdì 6 febbraio 2026.
La Gazzetta dello Sport apre con la cerimonia inaugurale dei giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026, al via nella giornata di oggi.
Tuttosport apre con le Olimpiadi invernali, mentre in alto spazio alla sconfitta della Juventus in Coppa Italia contro l’Atalanta.
Anche Il Corriere dello Sport parla delle Olimpiadi, con sulla destra un po’ di spazio alla Juventus e alla Roma