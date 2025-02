Prime Pagine: “Nuovo Milan paradiso”; “Cesc, Como la Juve?”

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi oggi, giovedì 6 febbraio

Terminato il calciomercato, le prime pagine dei quotidiani sportivi sono tutte incentrate sulle partite.

Dalla Serie A alla Coppa Italia: ieri c’è stato il secondo quarto di finale, vinto dal Milan per 3-1 contro la Roma.

Oggi (giovedì 6 febbraio), invece, si giocherà il recupero di campionato tra Fiorentina e Inter: lo scorso 1 dicembre, la partita fu sospesa a causa del malore di Edoardo Bove.

Ecco le aperture dei principali quotidiani sportivi di oggi.

La Gazzetta dello Sport apre con il successo del Milan in Coppa Italia contro la Roma per 3-1: oltre la doppietta dell’ex Abraham, sono subito decisivi anche i nuovi acquisti. Joao Felix, infatti, trova la prima rete in rossonero su assist di Gimenez. Spazio anche al recupero tra Fiorentina e Inter, in programma questa sera (giovedì, 6 febbraio).

Tuttosport apre con le dichiarazioni di Cesc Fabregas a poche ore dalla gara di Serie A contro la Juventus. Queste, le sue parole: “Noi e i bianconeri abbiamo progetti simili, entrambi puntiamo sui giovani da far crescere. Poi, chiaro, loro sono una grande squadra con un grande tecnico…”.

Il Corriere dello Sport dedica spazio al successo interno del Milan, a San Siro, nel secondo quarto di finale di Coppa Italia. Tra il primo e l’obiettivo Champions: stasera, a Firenze, si giocherà il recupero di campionato tra la squadra di Palladino e quella di Inzaghi.