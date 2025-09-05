Prime Pagine: “L’Italia chiamò”, “Made in Italy”

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella giornata di oggi, venerdì 5 settembre 2025.

All’indomani della scomparsa di Re Giorgio Armani, morto a 91 dopo aver cambiato il mondo della moda per decenni, tutte le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani lo ricordano dedicandogli uno spazio in prima pagina.

Il focus principale della Gazzetta dello Sport di oggi, 5 settembre 2025, rimane comunque l’imminente partita dell’ITalia contro l’Estonia a Bergamo. Appuntamento importantissimo in ottica qualificazione Mondiale 2026, nonché prima volta di Rino Gattuso come CT della Nazionale. Spazio poi anche a Sinner, che incontrerà Auger-Aliassime per qualificarsi alla finale degli US Open.

Il Corriere dello Sport, a sua volta, pone l’attenzione sulla partita dell’Italia. Si va verso Kean-Retegui titolari, con Gattuso che guida la carica e dichiara: “Non c’è tempo per emozionarsi”. In basso, approfondimenti sulla tentata rinascita di Koopmeiners e su Nkunku, che si è presentato ufficialmente in conferenza come nuovo giocatore del Milan.

Tuttosport, invece, cambia approccio. Gran parte della prima pagina è infatti dedicata alla Juventus. “Il colpo è Bremer”, recita il titolo, facendo riferimento alle dichiarazioni del ds bianconero Comolli. Spazio poi anche a Sinner, che vuole centrare la finale e conoscerà eventualmente già l’avversario della finale (uno tra Djokovic e Alcaraz). Infine anche il punto sulla nazionale in vista del primo dei due impegni di questa sosta.