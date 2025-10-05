Prime pagine: “Arriva l’Inter”; “Troppo Bonny”

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani della giornata di oggi, domenica 5 ottobre 2025.

La Gazzetta dello Sport apre con la grande vittoria dell’Inter che interrompe l’imbattibilità della Cremonese battendola per 4-1.

Il Corriere dello Sport apre con l’Inter e in particolare focalizza l’attenzione su Bonny, grande protagonista della sfida contro la Cremonese. Il nuovo arrivato dal Parma ha contribuito segnando un gol e servendo tre assist.

Tuttosport invece propone in apertura Yildiz. La sfida al Milan, il tema legato al rinnovo di contratto e le sirene in Premier League, per il 10 della Juve che sta crescendo e diventando un top ogni giorno che passa.