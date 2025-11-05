Prime Pagine: “Solo Vlahovic”; “La Juve gioca”
La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, mercoledì 5 novembre 2025
La Gazzetta dello Sport apre con la Juventus, parlando del pareggio di Champions League e della prestazione di Dusan Vlahovic.
Anche il Corriere dello Sport apre con la Juventus e Vlahovic, mentre in alto trova spazio il Napoli, con il pareggio rimediato al Maradona contro l’Eintracht Francoforte.
Tuttosport parla del mercato estivo bianconero, definendolo di basso livello. In alto il Golden Boy, con la vittoria italiana di Pio Esposito e quella di Doué.