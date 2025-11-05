Questo sito contribuisce all'audience di

Prime Pagine: “Solo Vlahovic”; “La Juve gioca”

Redazione 5 Novembre 2025

La gallery delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani in edicola oggi, mercoledì 5 novembre 2025

La Gazzetta dello Sport apre con la Juventus, parlando del pareggio di Champions League e della prestazione di Dusan Vlahovic.

Anche il Corriere dello Sport apre con la Juventus e Vlahovic, mentre in alto trova spazio il Napoli, con il pareggio rimediato al Maradona contro l’Eintracht Francoforte.

Tuttosport parla del mercato estivo bianconero, definendolo di basso livello. In alto il Golden Boy, con la vittoria italiana di Pio Esposito e quella di Doué.