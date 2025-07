Prime pagine: “Inter messaggi di pace; Il tesoro di Marotta”

Le prima pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola nella mattinata di oggi, sabato 5 luglio 2025

La Gazzetta dello Sport apre con: “Messaggi di Pace” in riferimento allo spogliatoio dell’Inter. Taglio alto, poi, per la Juventus con “David, scossa alla Juve <<Qui sono al top>>” e per il Milan con “Allegri, un Milan vincente Max già al lavoro”.

“David <<Juve ti sognavo da bambino>>”: è questa l’apertura di Tuttosport. Taglio basso dedicato al Torino con “Toro, preso Ismajli”.

Il Corriere dello Sport apre con “Il tesoro di Marotta”. Taglio basso per la Nazionale Under21 con: “Baldini prenota l’U21”